Egypte: Coupe du Monde 2018 / Amical - L'Egypte, sans Salah, galère face au Koweit

Mohamed Salah doit disputer samedi soir la finale de la Ligue des Champions avec les Reds face au Real Madrid à Kiev. Il rejoindra ensuite sa sélection pour la Coupe du monde 2018 du 14 juin au 15 juillet en Russie. L'Egypte figure dans le groupe de la Russie avec l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Il restera deux matches aux Pharaons avant de débuter le Mondial face à l'Uruguay le 15 juin. Et ces deux rencontres amicales seront de vrais tests, face à la Colombie, le 1 er juin, et la Belgique, le 6. Mais cette fois, Salah sera là.

Les hommes d'Hector Cuper avaient encaissé dès la 6e minute sur un but de Fahad Al Ansari (1-0). L'entraîneur argentin a vu son équipe égaliser en seconde période grâce à un but d'Ayman Ashraf à la 81e minute (1-1).

