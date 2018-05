Maroc: Mondial 2026 - Décision du groupe d'évaluation des candidatures début juin

Cette «task force» n'est autre que la commission d'évaluation, composée de cinq membres, dont les deux secrétaires généraux adjoints de la Fifa, Marco Villiger et l'ex-joueur croate Zvonimir Boban. Il a effectué des visites d'inspection dans les différents pays et sites et peut, en théorie, écarter la candidature qui ne semble pas remplir les conditions requises. Mais la décision finale en ce qui concerne le pays qui accueillera le Mondial 2026 sera issue du congrès que la Fifa tiendra à Moscou le 13 juin prochain.

Alors que le Maroc retient son souffle et attend de voir s'il sera désigné pour l'organisation de la Coupe du monde 2026, l'AFP nous apprend que le de travail de la Fifa, chargé d'évaluer la recevabilité des deux candidatures (celle du Maroc et celle du trio USA-Canada-Mexique) pour le Mondial-2026 rendra sa décision au début du mois de juin. Selon une source proche du dossier, la FIFA annoncera l'évaluation de Task-force « au cours de la première semaine de juin ».

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.