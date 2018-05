Sénégal: Coupe du Monde 2018 - El Hadji Diouf demande aux Lions du Sénégal de viser les quarts de finale

Pour la deuxième fois de son histoire, le Sénégal participera au Mondial de football, qui débute le 14 juin. Le défi est énorme pour ce pays, qui affrontera la Pologne, le Japon et la Colombie dans le groupe H de la Coupe du Monde 2018.

Seize ans après leur qualification en quarts de finale, après avoir notamment écarté la France en poule, les hommes d'Aliou Cissé, capitaine de l'épopée de 2002 et désormais sélectionneur, reviennent à la Coupe du monde avec l'envie de faire aussi bien. Mené par sa star, l'attaquant de Liverpool Sadio Mané, le Sénégal peut compter sur de nombreux. En cas de faux-pas de la Pologne ou de la Colombie, le Sénégal a tous les atouts pour aller en huitièmes de finale.

«Ce que le peuple sénégalais et surtout l'Afrique attendent d'eux, C'est d'avoir une participation digne et voire extraordinaire pour le Sénégal », a dit l'ancien international sénégalais El Hadji Diouf.

Mais surtout, l'exploit de 2002 est dans toutes les têtes. A l'époque, les Lions de la Teranga avaient mené un parcours spectaculaire jusqu'aux quarts de finale, battant au passage la France, championne du monde et d'Europe en titre.

« A chaque fois que je rentrais dans un terrain, je me disais qu'on me tue, on ne me déshonore pas ... Nous et les militaires, on a une chose en commun. A chaque fois qu'on représentait le Sénégal, on chantait l'hymne national. Et ces joueurs doivent l'avoir dans leur tête. Aujourd'hui, tout a été fait, il ne reste qu'eux. C'est à eux de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et surtout de représenter le Sénégal afin que la nation toute entière vibre à nouveau. La Coupe d'Afrique dernière, c'était l'erreur qu'on n'était pas en demi-finale et aujourd'hui on va se rattraper en allant au minimum en quarts de finale. Les Lions doivent avoir du caractère pour aller devant », a-t-il conseillé.