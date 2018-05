Ile Maurice: Commission d'enquête sur Gurib-Fakim - Bérenger invite la présidence à demander au cabinet de revoir sa décision

«Notre principale motivation est de défendre le judiciaire et la séparation de pouvoir. La présidence donc le vice-président actuel aurait dû saisir cette occasion pour demander au cabinet de réexaminer telle ou telle décision. Il aurait dû préalablement consulter, non seulement, le Chef juge mais aussi plusieurs autres personnes».

Le leader du Mouvement militant mauricien (MMM) qui animait une conférence de presse samedi matin à l'hôtel Hennessy Park, Ebène, estime que la présence de trois juges toujours en fonction à la Cour Suprême à la commission d'enquête sur la possible violation par Ameenah Gurib-Fakim de l'article 64 de la Constitution risque de constituer une entorse au principe de séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire qui fait partie intégrante du système politique de Maurice.

