Ile Maurice: Drame à Nouvelle-France - La police enquête sur des tickets de jeu

Il a alors alerté la police. La Major Crime Investigation Team, le Scene of Crime Office, une équipe de la Criminal Investigation Division sous la supervision du CI Putchay, une équipe de la Field Intelligence Office et la Dog Section sont vite arrivés.

En rentrant du travail, l'un de leur trois fils a constaté que la porte d'entrée était fermée à clé. Il s'est alors faufilé à l'intérieur en passant par le garage, qui mène directement vers les chambres à coucher. C'est là que le jeune homme a aperçu son père pendu avec un horni attaché aux barreaux de la fenêtre. Sa mère gisait dans une mare de sang sur le lit et portait des blessures au cou. L'arme du crime, un panga, est retrouvée non loin du lit.

Deochan et Lutchmowtee Chikooree sont ensuite rentrés vers 10 heures. Un habitant de la localité les a vus. Ils ont fait un brin de causette avant de reprendre leur chemin. Mais entre le moment où ce voisin les a vus et l'arrivée de leur fils, Kiran, à la maison, personne ne sait ce qui a bien pu se produire.

Selon l'autopsie, Deochand Chikooree est mort asphyxié, tandis que Lutchmowtee a succombé à de multiples chop wounds to the neck. Des substances nocives ont aussi été retrouvées dans l'estomac du septuagénaire lors de l'autopsie. La police en a retrouvé les mêmes dans un tupperware dans la maison.

