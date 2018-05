Ile Maurice: Metro Express - Le flyover à la rue Deschartres sera prêt en mars 2019

L'autre volet abordé lors de cette visite des lieux a trait au projet Metro Express. «47 pilotis seront construits et nous entamerons les travaux dans la région de GRNW. Le terrain risque de compliquer les choses car il comprend une vallée et une rivière. D'ici juin, nous effectuerons une autre visite pour constater l'avancée des travaux de ce pont qui sera long de 250 mètre et qui s'élèvera à 25 mètres au-dessus de la GRNW, » affirme Nando Bodha.

«Nous voulons éliminer les embouteillages à La Place d'Armes. Le Trafic Management Scheme sera aussi revu et tous les murs qui se trouvent entre l'autoroute et le bâtiment Rogers seront démolis» indique Nando Bodha. Selon le ministre, les travaux du chantier progresse correctement. Le coût du projet s'élèvera à Rs 320 999 250.

Ce flyover traversera, en effet, l'autoroute se trouvant en hauteur du Caudan et comprendra des rampes. Et la construction devrait prendre fin en octobre 2018.

Fluidifier le trafic à La Place d'Armes. C'est le but de la construction d'un flyover du Caudan jusqu'à la rue Deschartres à Port-Louis. Ils sont plusieurs cadres de la Road Development Authority ainsi que le ministre des Infrastructures publiques et du transport Nando Bodha à s'être rendu sur les lieux pour un constat ce samedi 26 mai.

