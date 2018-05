Algérie: Médecins résidents - La reprise de l'activité de garde à partir de la semaine prochaine

Réitérant "son engagement et sa disponibilité à la poursuite d'un dialogue responsable, s'agissant de revendications objectives et raisonnables", le ministère de la Santé, a, cependant déploré dans un communiqué, "le fait que les représentants des praticiens résidents en sciences médicales formulent à chaque réunion de nouvelles revendications irréalistes dont la finalité tend à maintenir la situation actuelle de statu quo".

Pour rappel, le ministère de la Santé avait appelé, début mai, les médecins résidents, en grève depuis le mois de novembre dernier, à la "sagesse" et à la "retenue", regrettant leur refus d'assurer le service minimum au niveau des points d'urgence et de garde et rappelant que leurs revendications ont été "prises en charge".

Le bureau national du Collectif, qui a tenu une réunion samedi, a réaffirmé son "entière disponibilité à des négociations concrètes dans le cadre d'un dialogue sincère" avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

