Algérie: Lutte contre les incendies - Mise en service de systèmes informatiques à partir du 2e semestre 2018

- Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a annoncé samedi à Alger, que le dispositif de lutte contre les incendies et feux de forêts sera "doté de systèmes informatiques, à travers l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC), à partir du deuxième semestre 2018".

"Le dispositif de lutte contre les incendies sera renforcé avec la mise en service de systèmes informatiques relatifs à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles dont les incendies de forêts et ce à travers l'utilisation des TIC", a déclaré M. Bedoui lors de l'ouverture de la première rencontre nationale de prévention et de lutte contre les incendies et feux de forêts, organisé par les ministères de l'intérieur et de l'agriculture au Palais des Nations, en présence du ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazghi, du directeur général de la protection civile, Mustapha Lahbiri, du directeur général des forêts, Azeddine Sakrane, des walis et des cadres.

Le ministre a affirmé que son département s'apprête à "développer ces systèmes pour qu'ils soient opérationnels à partir du deuxième semestre de l'année en cours".

Les services de la protection civile seront renforcés de "15 nouvelles colonnes mobiles qui s'ajoutent aux 22 existantes, outre une nouvelle opération d'acquisition des moyens de lutte contre les incendies pour créer des colonnes mobiles au niveau des wilayas qui n'en disposent pas et celles ayant une dense richesse forestière".

Le ministre a souligné que les essais menés l'année dernière sur le terrain par la protection civile concernant l'utilisation d'engins aériens d'extinction de feu au niveau de la wilaya d'El Tarf, "seront utilisés de manière graduelle à partir de la campagne de lutte contre les incendies durant l'année 2018", ajoutant que le ministère "s'attelle à l'examen et à l'élaboration d'un cahier de charges pour l'acquisition prochaine de canadairs".

Ces canadairs "peuvent relever d'un autre organisme officiel que la protection civile ou la Direction générale des forêts", a-t-il souligné.

M. Bedoui a indiqué que ses services œuvrent à "impliquer" davantage les collectivités territoriales dans ce domaine "en leur accordant de nouvelles prérogatives en matière de prévention et de gestion des catastrophes naturelles, des prérogatives consacrées dans le nouveau code des collectivités territoriales".

"L'impératif d'actualiser la législation nationale relative à la prévention des risques majeurs dont les incendies de forêts, promulguée en 2004 et de l'adapter aux évolutions enregistrées dans ce domaine" (Bedoui)

A cet effet, le ministre de l'Intérieur a mis l'accent sur "l'impératif d'actualiser la législation nationale relative à la prévention des risques majeurs dont les incendies de forêts, promulguée en 2004 et de l'adapter aux évolutions enregistrées dans ce domaine".

M. Bedoui a exprimé sa satisfaction des résultats du système national de prévention et de lutte contre les incendies et feux de forêts, réalisés grâce aux moyens mobilisés, lui "permettant ainsi d'être une pierre angulaire dans l'élaboration de la stratégie nationale de protection des forêts et de la biodiversité contre les incendies à l'horizon 2030".

Le ministre a qualifié la vague d'incendie enregistrée l'année dernière en Algérie d'"ordinaire", avec "2992 incendies recensés dans 38 wilayas, ayant fait 3 morts et d'importants ravages dans la richesse forestière et végétale", affirmant que ce bilan était appelé à "augmenter si ce n'est la mobilisation des éléments de la protection civile, de l'ANP et des gardes forestiers, outre la solidarité des citoyens".

Cette rencontre a été marquée par plusieurs interventions de walis de la République des régions les plus ravagées par les incendies durant les dernières années, lors desquelles ils ont formulé plusieurs propositions sur les mesures de prévention visant la préservation de la richesse forestière. A cet effet, M. Bedoui a dit que "ces propositions qui sont d'une extrême importance doivent être cristallisées et réalisées", tout en donnant le feu vert pour le renforcement des moyens matériels et humains dans les wilayas à haute densité forestière notamment à Blida dont le wali a demandé une colonne supplémentaire pour la protection civile en vue de protéger les forêts de la région de Chrea.

"Le gouvernement a procédé, sur instruction du président de la République, au dégel de plusieurs opérations visant le renforcement du dispositif de lutte contre les incendies" (Bedoui)

L'objectif de cette rencontre nationale "est l'éradication totale des feux de forêts", a-t-il estimé, ajoutant que "le gouvernement a procédé, sur instruction du président de la République, au dégel de plusieurs opérations visant le renforcement du dispositif de lutte contre les incendies.

M. Bédoui a appelé à une coordination entre les différentes wilayas en vue de faire face aux risques d'incendies , à "travers la création de commissions élargies englobant plusieurs wilayas", outre la coordination entre les pays voisins en vue d'éviter le scenario des incendies qui s'est répété plusieurs fois l'été dernier dans la wilaya d'El-Tarf, des feux dont le point de départ étaient la Tunisie.

Le ministre a annoncé l'installation d'une commission mixte entre les ministères de l'intérieur et de l'agriculture, chargée de présenter un programme de réhabilitation du système forestier en Algérie englobant les volets économique et social, en vue de valoriser la richesse forestière nationale.