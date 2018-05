Algérie: Bedoui - Les nouveaux tarifs des documents électroniques "toujours au stade de l'examen"

S'agissant de la commission chargée de la révision de la politique de subvention pour passer d'un système généralisé à un système ciblant les catégories nécessiteuses les plus méritantes, M. Bedoui a fait savoir que "la commission est à un stade avancé et que sur la base de son action il a été décidé de renoncer au couffin de Ramadhan qui sera remplacé par des aides directes octroyées à l'aide de moyens technologiques modernes".

Après avoir affirmé que la loi de Finances complémentaire 2018 (LFC 2018) "n'a pas encore été promulguée pour parler des nouvelles taxes", le ministre a souligné que "les processus de numérisation, de modernisation et de développement ont un coût", ajoutant que le ministère de l'Intérieur aspire à moderniser et à humaniser l'administration pour répondre aux normes internationales. "Il n'y aucun mal de procéder à l'étude de la valeur financière de ces documents biométriques sécurisés".

Lors d'une conférence de presse tenue en marge de la première rencontre nationale de prévention et de lutte contre les incendies et les feux de forêts organisée par les ministères de l'Intérieur et de l'Agriculture au Palais des Nations, M. Bedoui a indiqué que "les nouveaux tarifs de délivrance des documents biométriques sécurisés sont toujours au stade de l'examen et d'étude de comparaison les expériences des autres pays", ajoutant que son département "s'attèle à la présentation de toutes ces données et à l'examen de l'ensemble des propositions en collaboration avec le ministère des Finances au niveau du Gouvernement".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.