Algérie: Généralisation de l'utilisation de la langue amazighe - Lancement du numéro vert 1066

- Le secrétaire général du Haut-commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a annoncé samedi à Skikda le lancement officiel du numéro vert 1066 pour la généralisation de l'utilisation de la langue amazighe.

Ce numéro assurera un service de traduction vers la langue amazighe, une assistance dans le choix des prénoms amazighs et la transcription dans la langue amazighe, a affirmé M. Assad lors du lancement de ce service en marge d'une conférence sur "l'amazighité en Algérie, état des lieux et perspective" organisée au palais de la culture, à l'occasion du 23ème anniversaire de la création du HCA.

La stratégie du HCA se base essentiellement sur l'enseignement progressif de cette langue dans les écoles et les universités, a affirmé le responsable de cette instance qui a mis l'accent sur les multiples partenariats conclus par le HCA avec les divers ministères et instances officielles dont les deux ministères de l'Education Nationale et de la Communication.

Il a également cité le partenariat exemplaire du HCA avec l'agence nationale d'information APS (Algérie presse service) qui a permis le lancement en mai 2015 depuis Constantine du 1er site officiel en amazigh à l'occasion de la journée internationale de la liberté d'expression, estimant que ce partenariat offre "le meilleure modèle de ce que doit être un partenariat au service des intérêts de l'Etat algérien".

M. Assad a fait état "d'un bond qualitatif" en matière d'enseignement de la langue amazighe dont des effectifs sont passés de 37.690 élèves en 1996 à 43.725 en 2017 dans 38 wilayas, annonçant l'introduction de l'enseignement du tamazight à Skikda à partir de la prochaine rentrée scolaire.

Un master de traduction langue amazighe/langue arabe sera ouvert à la prochaine rentrée universitaire à l'institut de la traduction de l'université d'Alger ainsi qu'une filière de formation d'enseignants du primaire spécialité langue amazighe à l'Ecole normale supérieure d'Ouargla, a indiqué Si El Hachemi Assad qui a fait état d'une proposition par le HCA d'un projet académique à l'université de Skikda.

Il a également fait état du lancement d'un atelier pour la traduction vers la langue tamazigh du Saint Coran conjointement par le HCA et le ministère des Affaires Religieuses et Wakfs.

M. Assad a porté l'accent sur les efforts du HCA pour l'encouragement de la publication d'œuvres littéraires en amazigh et la consécration de la célébration du nouvel an amazigh.

Le responsable du HCA a salué les efforts du président de la République, Abdelaziz Bouteflika qui a institué le nouvel an amazigh, journée chômée et payée favorisant la promotion de la langue amazigh. Il a également évoqué les efforts des hommes et femmes ayant contribué au lancement de la première instance en Algérie chargée de la réhabilitation de la langue et de la culture amazighes.

M. Assad devra visiter demain, dimanche des établissements scolaires et de la formation professionnelle avant de présider l'ouverture à la maison de la culture Mohamed Seradj d'un club d'enseignement de la langue amazighe dans une initiative conjointe avec la direction de wilaya de la culture.