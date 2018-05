Tunisie: En Tunisie, une série de caméras cachées crée la polémique

Cet institut compte 66 enseignants permanents dont 23 professeurs et maîtres de conférences et 43… Plus »

Les épisodes diffusés ont attisé haines et polémiques. Envers Israël. Envers les personnalités accusées de vendre leurs âmes. Mais surtout envers la production de cette émission dont la volonté de faire du buzz et de l'audimat semble ne connaître aucune limite, en témoigne l'accumulation de menaces de morts et dépôts de plaintes.

Le lendemain, c'est un homme politique et avocat, Abderraouf Ayadi. Rapidement excédé, il veut quitter les lieux, mais un faux garde du corps, pistolet à la ceinture et l'air menaçant, apparaît alors à l'image. M. Ayadi, chef du parti Wafa, a porté plainte contre l'émission. « Une grande pression a été exercée sur moi, j'étais terrifié », a-t-il assuré sur la radio privée Mosaïque FM.

