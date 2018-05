Madagascar: Après la décision de la Haute Cour, pouvoir et opposition mobilisés

La décision de la HCC est une victoire en demie teinte pour les députés de la majorité, mais Freddie Mahazoasy, porte-parole des députés HVM, préfère se concentrer sur les échéances à venir : « Dire que nous sommes satisfaits à 100%, cela me paraît difficile. Il s'agit quand même d'aller dans le sens du consensus et de l'apaisement. Il faut faire des concessions des deux côtés. Mais aujourd'hui, dans le groupe des députés majoritaires au nombre de 79, nous nous sentons parfaitement en mesure de nommer le Premier ministre du futur gouvernement. »

La plus haute juridiction du pays a en effet décidé de maintenir le chef de l'Etat en place et a donné dix jours aux partis pour trouver un accord. Sans quoi, sa décision rentrera en vigueur : passé le 4 juin, le président de la République aura sept jours pour dissoudre le gouvernement actuel et nommer un Premier ministre de consensus, puis sept jours de plus pour former un gouvernement de consensus.

