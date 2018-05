Algérie: Fédération internationale de raffa - Deux Algériens intègrent l'instance mondiale

Outre l'élection des deux Algériens, les membres de l'AG de la CBI ont porté à la présidence de l'instance le Turc Mutiu Turkmen. Ont été également élus l'Italien Moreno Rosatti et Hector Linardo (président de la Confédération panaméricaine), comme vice-présidents, ainsi que les membres suivants : Raymond Cher (Australie), Claudio Knecht (Suisse), Philippe Coquet (France), Denis Persic (Croatie), Natalia Lele (Lithuanie), Jacques Manoucheri (Iran) et Maurisio Mularoni (Saint-Marin). La trésorerie a été confiée à Danny Passaglia (USA).

- Les Algériens Mohamed Yacine Kafi, président de la Confédération africaine de raffa (CAR) et Mohamed Amine Maïdi, président de la Fédération algérienne de rafle et billard (FARB), ont intégré la Fédération internationale de raffa, lors de l'assemblée générale (AG) tenue samedi à Mendrisio (Suisse).

