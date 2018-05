Algérie: Basket-Championnat d'Algérie (dames) - Le GSP tout proche d'un 6e sacre de rang

Palmarès du championnat d'Algérie de basket-ball (dames) depuis 1993, avant le second acte de la finale de la saison 2017-2018 prévu lundi soir à Blida entre le GS Pétroliers et Husseïn-Dey Marines :

Malgré cette défaite, le groupe des "Marines" reste optimiste comme l'affirme Benabbas : "On fera le maximum pour honorer notre commune et étoffer notre palmarès", regrettant au passage l'absence d'Aïcha Benaouda, forfait pour blessure jusqu'à la fin de la saison.

L'entraîneur d'"HDM", Mokrane Benabbas, n'a pas encore digéré le revers concédé lors du 1er acte en déclarant : "Une défaite fait toujours mal, l'adversaire a pris un ascendant psychologique. Nous allons d'ailleurs concentrer notre travail sur le mental des joueuses. On va défendre crânement nos chances. Lors de la première manche, il y a eu relâchement de notre part, alors qu'on a mené au score jusqu'au 3e quart-temps. Entre le GSP et HDM, ça se joue toujours sur des détails, comme cette défaite en championnat 53-50".

Son adversaire, la formation husseïn-déenne, nullement abattue par cette défaite, ne perd pas espoir de revenir à la surface et d'arracher, pourquoi pas, le droit de jouer la "belle" à la seule condition de créer l'exploit de battre le GSP et ne pas s'effondrer inexplicablement en cours de match.

Et d'ajouter : "Dans une finale il y a toujours des rebondissements. Au vu de toute la saison au cours de laquelle nous sommes toujours invaincus, on mérite le sacre, mais le système de compétition nous a souvent privés de titres".

"C'est très important de remporter la première manche et surtout prendre une option sur la victoire finale", a souligné à l'APS le manager général du GSP, Yacine Bellal, lequel est cependant prudent en affirmant qu'il "reste une deuxième manche qui sera difficile devant une équipe d'Husseïn-Dey allant jouer à fond ses chances pour revenir en course. Je ne vais pas dire que je suis optimiste, mais nous sommes prêts pour la finale. Ce sera du 50-50".

