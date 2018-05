Tunisie: Une escapade intercontinentale

Cet institut compte 66 enseignants permanents dont 23 professeurs et maîtres de conférences et 43… Plus »

Dans cette tournée internationale, «Aya» a été sélectionné dans plus d'une vingtaine de festivals internationaux, sur les cinq continents. De Busan à Los Angeles, et de Sydney à Montréal, en passant par Oman, Dubaï et plusieurs capitales européennes et africaines, l'escapade de «Aya» est loin d'être achevée puisque l'équipe vient d'annoncer de nouvelles sélections : au festival international du film de Durban en Afrique du Sud, au festival du film arabe de Malmö en Suède, au festival international Kiev Molodist en Ukraine, au Cinetopia à Detroit aux Etats-Unis, au festival de Contis et au festival Résistances en France. Bon vent «Aya» !

Les mois de mars et avril ont été fructueux pour «Aya» qui a remporté le Prix du Meilleur Court Métrage au Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina à Milan, le Prix Spécial du Jury au Muscat International Film Festival, et a été sélectionné en compétition officielle au 34e Festival International de Cinéma Vues d'Afrique à Montréal. Un festival durant lequel un hommage a été décerné à sa réalisatrice en tant que «Professionnelle émérite de l'audiovisuel francophone».

