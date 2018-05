Tunisie: Les chiffres choquants du gaspillage

Prenant acte de ce que le moyen de communication le plus proche des Tunisiens est sans conteste leur téléphone portable, l'INC a ouvert un canal vers eux avec la plus simple des applications, le SMS qu'il utilise pour diffuser ses messages.

Des SMS qui se révèlent choquants par les chiffres qu'ils présentent par de courts constats: "113 mille tonnes de pain sont jetées chaque année", "1/3 de nos plats préparés est jeté au mois de Ramadan", "400 millions de dinars par an pour la subvention de la farine de pain", "42 kg de pain par famille et par an sont jetés en Tunisie", "900.000 pains sont jetés chaque jour"... et cela se poursuit de la sorte.

Pour que la chose ait du sens dépassant la simple info, l'INC accompagne chaque SMS de ce genre par un autre message, tout aussi court et tout aussi clair : "Réduisons le gaspillage, rationalisons la consommation." Car, selon la dernière enquête de l'INC, le niveau du gaspillage alimentaire en Tunisie est élevé pour 71,3% des personnes interrogées. Selon l'INC, les principaux produits dont le gaspillage augmente au mois de Ramadan sont d'abord les plats cuisinés, puis dans l'ordre : le pain, les fruits, les sucreries, les viandes, les produits laitiers, les légumes, les boissons, les œufs, les huiles végétales, les pâtes alimentaires...

Spécialement pour le phénomène du gaspillage du pain subventionné qui a connu une hausse remarquable pour atteindre les 900.000 pains quotidiennement, soit un coût annuel estimé à 400 millions de dinars par an pour la subvention de la farine de pain. En tout, cette situation est due à plusieurs facteurs réunis par l'INC en 4 axes principaux, à savoir l'acquisition de quantités de pain dépassant les besoins réels du consommateur, l'absence de maîtrise des moyens adéquats pour la conservation du pain, le manque de spécialisation dans la production de pain de bonne qualité, ce qui entrave sa conservation et la production de quantités de pain subventionné dépassant les besoins du marché local.

Et c'est donc pour sensibiliser le consommateur tunisien à rationaliser sa consommation et à éviter le gaspillage du pain et son impact sur son budget et sur l'économie nationale que l'Institut organise ce programme de sensibilisation qui vient de culminer avec les SMS.

Rappelons que l'INC (qui est sous la tutelle du ministère du Commerce) a vocation de renforcer la protection du consommateur et d'appuyer les organisations et les structures exerçant dans les domaines de la consommation et de la qualité des produits. Il contribue également à la promotion de l'information du consommateur et à l'orientation de son comportement de consommation.