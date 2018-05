Tunisie: Je t'aime maman !

Ons, fonctionnaire dans une administration, a, quant à elle, parcouru toutes les pharmacies, afin de choisir la meilleure offre de produits de soins et de protection contre le soleil. «Quelques jours nous séparent de l'été et des longues journées caniculaires ! On ne peut trouver mieux à offrir à sa maman qu'un écran solaire et une crème hydratante pour se protéger contre les rayons du soleil, néfastes pour la peau», s'est exclamé Ons, qui a choisi cette année d'acheter ce coffret en promotion pour faire plaisir à sa mère.

Si certains ont eu recours à des idées de cadeaux classiques, offerts chaque année à leur maman, à l'instar des parfums, des foulards, des mules, des bonbonnières... Mehdi, lui, a voulu sortir de l'ordinaire en ayant une idée originale ! Il a, en effet, opté pour un dîner d'iftar dans un restaurant au bord de la mer afin de lui épargner l'effort de préparer le repas le jour de la fête des mères ! «J'ai réservé dans un restaurant pour quatre personnes, ce dimanche. Célébrer cet événement ensemble et en famille autour d'un repas familial est un moment unique à vivre et a une saveur particulière !», raconte Mehdi.

«Tous les mots d'amour et d'affection qu'à rassemblés la langue arabe ne me suffisent pas pour décrire le grand amour que j'éprouve pour ma maman chérie !». C'est par ces termes que Samia a voulu exprimer sa grande reconnaissance et son amour inconditionnel pour sa maman chérie afin de lui dire combien elle l'aime ! Et pour le lui montrer, cette dernière a décidé de lui envoyer un petit «texto» spécial le jour de la fête des mères.

A l'occasion de la fête des mères, Soumaya, une jeune femme âgée d'une trentaine d'années, n'achète pas un seul mais trois cadeaux, l'un pour sa maman, le deuxième pour sa grand-mère et le troisième pour sa belle-mère ! Cette fonctionnaire a opté pour un foulard pour sa grand-mère, des mules d'été pour sa maman et une bonbonnière pour sa belle-mère. «Chaque année, nous avons pris l'habitude de célébrer ensemble la fête des mères chez moi, autour d'un dîner. Et cette année, on se réunira autour du dîner d'iftar, en famille, dans la bonne humeur. Après vient le tour des cadeaux, qui sont offerts dans une ambiance particulière, remplie de bons souvenirs... Parce qu'on a une seule maman, une seule grand-mère et une seule belle-mère, j'ai voulu leur rendre hommage avec cette réunion en famille. Ces moments-là resteront gravés dans la mémoire de chacun d'entre nous», explique-t-elle.

Sans ou avec un cadeau, par un simple geste, par un simple mot... il y a pourtant mille et une façons de les remercier et traduire tout l'amour que l'on éprouve pour elles. Joyeuse fête à toutes les mamans, belles-mères et mamies du monde !