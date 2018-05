Tunisie: Des migrants échappent à leurs géôliers

Cet institut compte 66 enseignants permanents dont 23 professeurs et maîtres de conférences et 43… Plus »

La Libye, en proie au chaos et à l'insécurité depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, est régulièrement pointée du doigt pour l'exploitation et les mauvais traitements infligés aux migrants originaires d'Afrique subsaharienne.

Ces centres sont tenus par des milices qui enlèvent les migrants dans les villes et les torturent avant de téléphoner à leurs familles sommées de payer des rançons, selon des sources locales et des ONG.

Les migrants originaires d'Erythrée, d'Ethiopie et de Somalie ont fui le camp mercredi soir pour se réfugier dans une mosquée de la ville où ils ont été pris en charge par la population et une association locales.

