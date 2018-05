Tunisie: Au fond de la recherche agronomique

Cet institut compte 66 enseignants permanents dont 23 professeurs et maîtres de conférences et 43 maîtres assistants et assistants et 588 étudiants inscrits à cette année universitaire 2017/2018. Il comporte un grand amphithéâtre pour les cours théoriques d'une capacité d'accueil de plus de 200 étudiants, 4 départements, à savoir ceux de «l'horticulture et du paysage», de «la production animale, l'agroalimentaire et développement rural», du « génie des systèmes horticoles» et enfin de «la protection des plantes».

Salles informatiques connectées

L'ISA-CM est doté aussi d'une bibliothèque comportant 6.000 ouvrages et plus de 200 revues scientifiques, de 3 salles d'informatique connectées à l'internet et de 7 unités de recherche en «biodiversité agricole», «horticulture, paysage et environnement», «chimie et intoxication environnementale», «cultures maraîchères», «conservation et valorisation des ressources végétales», «protection biologique intégrée» et enfin «la production animale et le développement durable dans les zones semi-arides».

M. Chokri Thabet, professeur et expert international en économie rurale et DG de l'ISA-CM, nous a indiqué que cet institut délivre 2 licences appliquées en horticulture et en paysage pour une durée de formation de 3 ans. Les licenciés ayant obtenu les meilleurs scores peuvent poursuivre leurs études au cycle d'ingénieur (suite à un concours spécifique) ou accéder directement au cycle du master professionnel dans les deux spécialités : «horticulture» et «paysage». La durée de formation au cycle d'ingénieur est de 3 ans. Il a noté que les étudiants ayant réussi au concours national d'entrée aux écoles d'ingénieurs, spécialité «biologie- géologie» qui a lieu à l'institut préparatoire de La Soukra, accèdent directement au cycle de formation d'ingénieur à l'ISA-CM, et ce, pour une durée de 3 ans.

L'ISA-CM, a-t-il poursuivi, octroie aussi le diplôme de doctorat en sciences agronomiques et environnement. Peuvent accéder aux études doctorales d'une durée de 3 ans, avec possibilité d'extension de 2 ans au plus , les étudiants détenant un master de recherche et les ingénieurs ayant obtenu les meilleurs scores. La formation doctorale est effectuée dans 5 spécialités, à savoir «l'étude paysagère et développement des territoires», «protection des plantes et environnement», «sols, eaux et environnement».

Stages pratiques dans les entreprises agricoles

Les étudiants, a-t-il indiqué, effectuent au cours de leur formation des stages pratiques dans des entreprises agricoles publiques et privées (commissariat régional au développement agricole : Crda, le Groupement interprofessionnel des fruits, l'Office de l'élevage et du pâturage, les entreprises agricoles dites Poulina, Sadira, Mabrouka, la pépinière Gandouz. D'ailleurs, a-t-il précisé, certaines de ces entreprises font partie du conseil scientifique élargi de l'institut, et ce, afin de mieux tisser les liens de coopération de l'ISA-CM avec son environnement.

Il a signalé que l'institut a créé récemment un centre 4C (Centre de carrière et de certification des compétences) en vue d'entretenir des échanges en matière de besoins en formation et de problématiques de développement avec l'environnement socio-économique (entreprises agricoles publiques et privées). Ce centre 4C a pour objectif d'améliorer l'employabilité des diplômés de l'institut. Il a noté qu'une réforme des programmes de formation au cycle d'ingénieur est en train d'être établi sur la base du référentiel du métier d'ingénieur, et ce, afin de renforcer l'employabilité des ingénieurs.

Notre interlocuteur a souligné, en outre, que l'institut a établi des conventions de partenariat avec plusieurs institutions supérieures similaires d'Europe notamment de France (Agro-campus ouest de Rennes, Institut d'horticulture d'Angers...), d'Espagne (Université d'Almeria), d'Allemagne, de Bosnie -Herzégovine, du Maroc, d'Algérie, d'Egypte, de Turquie. Ces conventions concernent la mobilité des enseignants et des étudiants, l'échange d'expériences en matière de formation doctorale et de recherche. Il a affirmé que face à une pénurie d'eaux d'irrigation liée à la salinité élevée des sondages effectuée au sein de l'exploitation agricole de l'institut, il est nécessaire et même urgent de mettre en place une petite unité de dessalement adaptée aux besoins de cet établissement universitaire afin d'augmenter et d'améliorer les choix productifs qui serviront de base à la formation pratique des étudiants.

En outre, a-t-il poursuivi, cet institut manque de main-d'œuvre qualifiée dû au départ à la retraite d'une quarantaine d'ouvriers sans pour autant être remplacés jusqu'à ce jour. Il a souhaité que l'institut bénéficie de fonds de l'Etat afin d'entreprendre les travaux de réhabilitation d'une salle de sports vétuste et délaissée. Cette réhabilitation permettra d'améliorer le cadre de vie estudiantine.