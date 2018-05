Angola: L'Angola en quête d'une coopération économique accrue avec la France

Paris — La France est l'un des principaux partenaires économiques de l'Angola et les deux parties ont l'intention de profiter de la visite officielle du Président de la République, João Lourenço, pour renforcer la coopération dans les domaines financiers, de l'assistance technique et rendre le pays plus fort dans d'autres secteurs, outre le pétrole.

Se confiant dimanche à la presse, le ministre des Relations Extérieures, Manuel Augusto, a qualifié de « complète » de la première visite officielle du Chef de l'Etat en France, en tenant compte des priorités de la politique étrangère du pays, en dépit de sa « grande nature économique ».

Il a dit qu'il y a eu volonté des deux côtés, pour que cette coopération soit renforcée. Et maintenant, avec la présence de João Lourenço à Paris, à l'invitation de son homologue français, Emmanuel Macron, on s'attend à ce qu'il corresponde à la stratégie de diversification économique de l'Angola.

Manuel Augusto a déclaré que le pays comptait sortir de la dépendance au pétrole, comme le secteur le plus visible de la coopération entre les deux nations, et d'investir dans d'autres domaines tels que l'agriculture, la technique et la formation des cadres et des accords dans le secteur de la défense.

Par conséquent, le chef de la diplomatie angolaise attend des "résultats concrets" qui pourront dans les prochains temps se concrétiser avec l'échange de missions des deux pays, principalement avec des accords et des contrats entre les hommes d'affaires de deux pays.

Dans ce cadre, outre la délégation officielle du gouvernement, il y aura une autre des hommes d'affaires qui discutera avec la partie française des formes pratiques et réalisables pour la coopération d'assistance économique, financière et technique.

C'est aussi la raison pour laquelle, le ministre des Finances, Archer Mangueira, fait partie de la délégation, dans le but de signer des accords dans le domaine financier. "Des accords importants qui contribueront au renforcement de notre coopération", a expliqué Manuel Augusto.

En ce qui concerne le déplacement à Toulouse, le ministre des Relations Extérieures a annoncé que le Chef de l'Etat visitera le siège du constructeur d'avions Airbus, avant de tenir une rencontre avec les représentants de la communauté angolaise dans cette ville industrielle du sud-ouest de la France.

Selon le ministre, João Lourenço profite de l'occasion pour transmettre un message d'espoir aux Angolais vivant en France que les « jours meilleurs » viennent au pays, grâce à la stratégie de développement de l'Exécutif pour la période de cinq ans 2017/2022.

Les relations politiques et diplomatiques et la coopération entre les deux pays ont débuté le 17 février 1976, date à laquelle Paris avait reconnu l'indépendance de l'Angola, qui a abouti à la signature de l'Accord général de coopération le 26 juillet 1982.

Le commerce bilatéral a augmenté de 67 pour cent. Après avoir chuté de 21% en 2012 et 2013, les exportations françaises vers l'Angola ont de nouveau augmenté à la fin de 2014, avec un montant estimé à 770 millions d'euros, soit une augmentation de 67% par rapport à l'année précédente.

Les exportations concernent essentiellement les équipements pour l'industrie pétrolière, mais se sont diversifiées dans les domaines de l'alimentation, de la santé, de l'automobile, des biens de consommation, de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique et des ordinateurs, parfums et cosmétiques.

La compagnie pétrolière française Total est devenue le premier opérateur du pays avec une production de 700 mille barils par jour en 2014, ce qui représente environ un tiers de la production de l'Angola.