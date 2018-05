Sénégal: Remise de drapeau au Palais - Me Augustin salue les efforts du Président de la République

Me Augustin Senghor a réitéré hier, au nom de toutes les composantes du football sénégalais, sa reconnaissance au chef de l'Etat, Macky Sall, pour tous les efforts consentis afin de mettre l'équipe nationale dans d'excellentes conditions.

« Au nom des Lions, du staff, de la Fédération sénégalaise de football, du monde sportif, je voudrais dire ici, le plaisir que nous éprouvons, et l'importance que nous attachons à cette remise de drapeau qui intervient dans un contexte où le football sénégalais est en train de progresser et est en train de franchir de nouveaux paliers. Je voudrais dire un grand merci à vous », a poursuivi, avec satisfaction, le président de la Fsf. Selon lui, beaucoup d'efforts ont été faits ces cinq dernières années par l'Etat pour l'amélioration de l'environnement de l'équipe nationale. « Nos voyages sont devenus plus faciles. Les conditions de séjour dans les pays qui nous reçoivent pour les matches le sont également », a souligné Me Senghor. Il a assuré que toutes les dispositions ont été prises « pour que nos joueurs, à l'instar des autres footballeurs qui vont participer à la Coupe du monde, soient dans les meilleures conditions possible en vue de nous valoir d'autres satisfactions ».

Le patron du football sénégalais a ajouté que tout a été fait à bonne date pour que l'équipe puisse entrer en regroupement dans de bonnes conditions et surtout qu'elle puisse voyager à Vittel pour sa préparation. Me Augustin Senghor a également salué la sollicitude de « l'ensemble des membres du gouvernement sénégalais qui sont à nos côtés chaque fois que nous faisons appel à eux ».

Il a, sous un autre rapport, salué à l'endroit du chef de l'Etat, « la valeur » de cette équipe. Et selon le président de la Fsf, cette valeur n'est pas que talent ; « elle est aussi valeur morale, valeur patriotique ». Autant de qualités qui, à son avis, expliquent tous ces paliers que l'équipe a franchis. Me Senghor a, par ailleurs, magnifié une fois de plus le travail qui est en train d'être fait par le staff technique. « Jour et nuit, les membres du staff se donnent à fond, font des sacrifices. Dans ce staff, il y a un chef et c'est Aliou Cissé, qui abat un important travail. En tout cas, au niveau de la fédération, nous avons toujours pensé qu'il était capable de relever ces défis qu'il est en train de relever et qu'il est capable de faire mieux si on le met dans des conditions optimales de performance », a-t-il encore laissé entendre. Me Senghor a demandé au président de la République de « continuer à nous accompagner, à accompagner notre staff technique, particulièrement Aliou Cissé pour qu'il puisse mener à bien sa mission ». Le président de la Fsf, qui refuse de se fixer des limites, rêve de revenir à la salle des banquets quelques semaines plus tard, après le 15 juillet, pour « fêter quelque chose de grand ». « Nous avons un passé, nous voulons nous créer un avenir et cela passe par les pieds, les mains des joueurs qui sont là et qui sont déterminés », a martelé, le président de la Fsf. Il n'a pas manqué de saluer le travail de ses collègues de la fédération. « L'équipe nationale est l'émanation de notre football.

Aujourd'hui, il y a une certaine vitalité de notre football et on la doit à cette équipe qui travaille d'arrache-pied, à ce comité exécutif, aux présidents de ligue qui font qu'on joue partout », a-t-il fait remarquer.