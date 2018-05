Sénégal: Le chef de l'Etat en Russie pour soutenir l'équipe nationale

En Russie, les Lions pourront compter sur le « 12e Gaïndé » et « Allez Casa ».

Ils auront également un soutien de taille en la personne du président de la République, premier supporter de l'équipe nationale. Macky Sall a remercié le président de la Fifa, Gianni Infantino, pour lui avoir envoyé une invitation d'honneur pour la Coupe du monde qui s'ouvre le 14 juin. « Cette invitation me permettra d'être à vos côtés pour quelques rencontres de votre poule », a lancé le président aux Lions qui a promis de « prendre un congé de douze jours pour aller en Russie et soutenir l'équipe ».

De même, il s'est également engagé à prendre les dispositions pour permettre à certains supporters de faire le déplacement sur la Russie.Par ailleurs, Macky Sall a demandé à tout le peuple sénégalais à faire bloc derrière l'équipe à l'image du « 12e Gaïndé » et « Allez Casa » qui supportent l'équipe avec ardeur, patience, enthousiasme dans les moments de victoire et de défaite.

« Il nous faut une union sacrée autour de l'équipe pour lui permettre de relever les défis », a-t-il dit en se félicitant également de la présence du trio arbitral sénégalais (Malang Diédhiou, El Hadji Malick Samba et Djibril Camara) à la Coupe du monde. Le Président Sall a également assuré que le gouvernement continuera à prendre toutes les dispositions pratiques pour accompagner l'équipe nationale afin qu'elle soit dans les meilleures conditions de concentration et de sérénité, gage de réussite dans toute compétition. Il a félicité Me Augustin Senghor et tous les membres de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) et l'a invité à persévérer pour faire de la participation sénégalaise une réussite totale. Macky Sall a aussi renouvelé ses félicitations et ses encouragements au ministre des Sports, Matar Bâ, et ses collaborateurs.

Macky Sall a ensuite remis le drapeau au capitaine de l'équipe, Cheikhou Kouyaté. Après cette étape, l'équipe tiendra sa dernière séance d'entraînement cet après-midi, au stade Léopold Sédar Senghor, pour dire au revoir à son public.

Les Lions quitteront Dakar le samedi, direction Vittel, en France, où ils entameront la seconde phase de leur préparation.