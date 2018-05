Sénégal: Tribune du Ramadan - Les quatre grands compagnons du Prophète de l'humanité

I - ABOU BAKR

5- La vision du nouveau calife

Abou Bakr était reconnu pour sa compréhension de la religion qui était inégalable dans sa profondeur. Il avait mémorisé la totalité du Coran et était l'un des plus grands Savants de la Sunna du Prophète de l'Islam. Il se distinguait égale- ment par sa bonne maitrise du fonctionnement de l'Etat. En effet, il était étroitement associé aux décisions prises à l'issue des séances de concertation quotidiennement tenues sous la présidence du Messager d'Allah. Abou Bakr avait ainsi une claire vision du Califat. Elle se reflétait à travers ses discours et déclarations. A l'occasion de son investiture, il délivra le message ci-après, dans la Mosquée du Prophète à Médine : « O gens ! Je viens d'être désigné parmi vous pour diriger notre Communauté. Pourtant, je n'en suis certes pas le meilleur. Apportez-moi votre soutien aussi longtemps que je ferai preuve de droiture. Dans le cas contraire, corrigez-moi.

La vérité est un dépôt qui m'a été confié pour un temps (Amânat) et j'y veillerai. Et le mensonge, c'est de la traitrise. Le plus faible d'entre vous sera fort auprès de moi, aussi longtemps que je n'aurai pas assuré le respect de son droit. Et le plus fort restera faible auprès de moi, aussi longtemps que je ne lui aurai pas retiré le droit qui revient aux autres, par la Volonté d'Allah. O Gens ! Qu'aucun d'entre vous ne délaisse le combat sur le Sentier de Dieu (Djihâd) car chaque fois qu'un peuple le néglige, Allah lui inflige l'humiliation. Et chaque fois que le vice sévit au sein d'un peuple, Dieu l'éprouve par des calamités ! Obéissez-moi, aussi longtemps que j'obéirai à Allah et à Son Messager. Si je leur désobéis, vous ne me devrez plus aucune obéissance. Levez-vous pour accomplir la prière. Puisse Allah vous accorder Sa Bénédiction. »

L'analyse de ce discours historique laisse apparaître les enseignements essentiels ci-après, qui découlent de la politique éclairée du nouveau calife : - Veiller à ce que celui qui exerce le pouvoir suprême ainsi que ses proches collaborateurs, soient d'une moralité au-dessus de tout soupçon. - Assurer l'égalité entre tous les citoyens, en particulier entre les gouvernants et les gouvernés.

Cette approche s'avère en rupture totale avec la tradition arabe qui voulait que les personnes appartenant aux « classes supérieures » soient au-dessus des lois appliquées aux personnes jugées de rang inférieur. En atteste l'intervention auprès du Prophète, afin d'éviter l'application d'une peine légale à une femme issue de la noblesse Qourayche. Cette intervention avait suscité le courroux de l'Envoyé de Dieu qui avait saisi l'occasion pour mettre en garde les gens, contre la tolérance de l'inégalité au sein d'une société, gage le plus sûr de sa désintégration. - Promouvoir et garantir la liberté d'expression que traduit la critique constructive qui aide les gouvernants à se corriger, de manière à instaurer durablement la bonne gouvernance. - Moraliser la vie publique, en promouvant notamment l'Ethique et la gouvernance vertueuse et transparente. - Assurer la défense de la Nation et créer les conditions d'une participation effective des citoyens aux efforts déployés à cet effet.

- Veiller au respect strict des dispositions de la Constitution, de nature à promouvoir la loyauté des gens vis-à-vis de l'Etat et de ses institutions.