Sénégal: VIH pédiatrique - Une dizaine d'enfants sous traitement à Ziguinchor

Quand on prend l'exemple des Arv, nous constatons que ces molécules ont besoin des protéines pour pouvoir atteindre leur cible et faire un effet positif dans l'organisme de l'enfant. Si un enfant malnutri continue de prendre des Arv et ne s'alimente pas bien, cela peut avoir un effet négatif sur sa santé. Nous sommes obligés de veiller sur ces paramètres pour aider l'enfant à avoir une vie saine et surtout à poursuivre ses études sans se préoccuper de sa santé », a soutenu le spécialiste. Il a cependant averti les parents : « Quand un enfant présente une malnutrition aigüe sévère, il doit se faire dépister du Vih.

« Nous sommes à 16 cas dépistés positifs, dont 10 sous traitement, parce que malheureusement, il y a un cas de décès et 5 perdus de vue », a fait savoir le Dr Assane Dramé. Le pédiatre a signalé qu'il n'y a aucune difficulté dans la prise en charge. « Les Arv sont disponibles et accessibles aux enfants. Il n'y a pas de rupture de molécules pédiatriques. Nous suivons les enfants dès l'âge de nourrisson, c'est-à-dire après le dépistage, jusqu'à 14 ans révolus », a-t-il renseigné.

