Cote d'Ivoire: Municipales/Duékoué - Des populations se mobilisent pour la candidature du délégué communal du Pdci, Honoré Guibony

« Duékoué est dans la précarité et court après un développement incertain. Le tableau est sombre », a fait remarquer le délégué communal du Pdci

Des populations ont décidé de se mobiliser autour de la candidature du délégué communal du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci) de la région, Honoré Guibony, pendant les élections locales à venir.

C'est ce qui ressort de la tournée de M. Guibony qui l'a conduit dans plusieurs localités de Duékoué du 18 au 20 mai 2018. Il s'agit, entre autres, des localités de Guitrozon, de Fengolo, de Toa-Zéo, de Pinhou, de Kokomah, de Petit Duékoué, de Baobli, de Bahébé qui ont adhéré à l'idée de sa candidature aux élections locales à venir. Ces populations dans leur ensemble ont salué la décision du délégué communal du Pdci-Rda de se porter candidat aux municipales à venir dans la commune de Duékoué.

« Il est question de mettre à la tête de la ville une équipe d'architecte du développement de l'école du Pdci-Rda afin que le progrès soit la chose la mieux partagée ici à Duékoué et non plus la précarité, l'oisiveté et le désespoir », indiqué le délégué communal du Pdci.

Le patriarche Delahon Goho, chef de terre de Toa-Zéo a rassuré le prochain candidat à la mairie sur son soutien. « Nous avons voté des gens qui nous ont fait regretter notre soutien et notre choix de ne pas miser sur vous à l'époque. L'occasion va nous être donnée de nous racheter. Se tromper, n'est pas une fatalité. C'est rester dans l'erreur qui est une faute. Cette faute, nous ne la ferons pas avec vous », a-t-il indiqué.

Selon le chef du village de Pinhou, le désenchantement est général et il n'y a pas d'infrastructures de base. Aussi a-t-il déploré que la jeunesse soit livrée à elle-même pour cause de manque de politique d'emploi de l'équipe municipale. « Nous allons signer un pacte de développement avec vous », a-t-il lancé.

Quant au porte-parole des populations allochtones malinké, il a exprimé le soutien de sa communauté à M. Guibony pour tous ses efforts en faveur de la cohésion sociale. D'ailleurs, il n'a pas manqué de relever que la famille de ce dernier a secouru plusieurs des leurs lors des affrontements à Duékoué-carrefour. « Kokomah vous soutient. On a essayé ceux qui sont là. On a vu le résultat (... ) Cette année, sera votre année et sera notre année avec vous », a-t-il déclaré.

En phase avec les populations, M. Guibony leur dira : « Vous l'avez dépeint vous-même. Duékoué est dans la précarité et court après un développement incertain. Le tableau est sombre. Mais, il ne faut pas, pour autant, céder au désenchantement. Ensemble, nous devons assurer le développement à Duékoué en mettant à sa tête une équipe d'hommes et de femmes de développement. C'est le sens de notre engagement »

Salif D. CHEICKNA

Infos: T. T. Médandjé