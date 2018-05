Cote d'Ivoire: Arrêt de travail dans les Universités publiques - Une reconduction annoncée dès lundi prochain

Le Bureau exécutif national du Cnec exige une rencontre avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour « trouver une solution durable à lépineux problème de lindemnité de logement qui date des années 1980 ».

Après larrêt de travail observé du 22 au 25 mai dernier dans les universités et grandes écoles publiques du pays, le Bureau exécutif national de la Coordination nationale des enseignants et chercheurs de Côte dIvoire (Ben-Cnec) a annoncé sa reconduction à partir du lundi 28 mai, jusquau vendredi 1er juin 2018.

Par la voix de son secrétaire général, Pr Nguessan Kouamé qui sest exprimé au cours dune conférence de presse, ce samedi 26 mai à lEcole normale supérieure (Ens), sis à Abidjan-Cocody, il exige cette fois-ci une rencontre avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour, selon lui : « trouver une solution durable à lépineux problème de lindemnité de logement qui date des années 1980 ».

Car dira-t-il : « Les rencontres successives de discussion eues pendant ce débrayage avec linspecteur général de la Fonction publique. Puis, la ministre de lEnseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en présence de son directeur de cabinet. Et en dernier lieu, avec le conseiller du Premier ministre, en charge du travail et du dialogue social ont été infructueuses ».

Rappelant les raisons qui ont conduit à larrêt de travail, dont il annonce sa reconduction à compter de lundi prochain, le secrétaire général du Ben-Cnec a indiqué quelles portent sur un seul point. A savoir : « La mise en place dun cadre institutionnel pour discuter de lindemnité de logement des enseignants du supérieur et chercheurs de Côte dIvoire ».

Ainsi, pour situer lopinion sur cette question, Pr Nguessan Kouamé a expliqué que depuis 1980 les enseignants du supérieur et chercheur continuent de percevoir 70 000 F Cfa, à titre dindemnité de logement. Toute chose, a-t-il dit : « est aujourdhui dépassé ». Non sans par conséquent souhaiter au nom de ses camarades, avoir les mêmes traitements à ce sujet, comme leurs homologues du Sénégal. Qui daprès lui, « perçoivent entre 150 000 et 350 000 F Cfa dindemnité de logement ».