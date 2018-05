Ile Maurice: À Curepipe - Mungur Pool House a vendu sept fois le ticket gagnant

Le hasard, la chance... Appelez ça comme vous voulez. Toujours est-il que Mungur Pool House, qui opère au marché de Curepipe, a vendu non pas une, non pas deux, mais sept fois le ticket gagnant du Loto. Une bonne occasion d'aller y faire un tour.

La première fois, c'était en 2013. Deux des trois tickets gagnants avaient été validés chez Mungur Pool House. La cagnotte s'élevait alors à Rs 29,2 millions. Cinq ans après, le détaillant a accueilli son septième gagnant du loto. L'heureux veinard a empoché Rs 19 498 962.

Ghian Mungur, 57 ans, gère son commerce depuis 1981. «Notre commerce est bien situé. Dimounn fasil kapav vinn zwé. Ceux qui fréquentent la section viande du marché de Curepipe viennent souvent nous rendre visite», précise cet habitant d'Eau-Coulée.

Dans sa jeunesse, Ghian Mungur a effectué plusieurs petits boulots. «J'ai travaillé dans des hôtels. Monn mem fer manev mason.» Puis, il y a eu la rénovation du marché et il a entrevu le potentiel de cet emplacement, où il vend, hormis des tickets de Loto, des billets de loterie et des cigarettes, entre autres. Et 37 ans plus tard, il y est toujours. «Les affaires marchent plutôt bien. J'arrive à nourrir ma famille et à vivre aisément de ce métier. C'est le plus important.»

Comment fait-on pour réussir à vendre sept tickets gagnants du Loto ? Il n'y a pas de secret, assure Ghian Mungur. «C'est uniquement de la chance et le hasard. Ni plus ni moins. J'espère, d'ailleurs, en avoir un huitième !»

Quid du pourcentage qu'il a touché sur les cagnottes ? L'info est secrète. Nous avons bien essayé d'avoir son «pronostic» pour le tirage d'hier soir. En vain.