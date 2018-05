Ile Maurice: À Port-Louis - Un pandit promettait le mariage à plusieurs femmes

On ne sait toujours pas comment Albert Lucie, dont le corps partiellement brûlé a été… Plus »

Les responsables d'une association socioculturelle à laquelle appartenait le pandit se dissocient en tout cas de lui. «Nous n'avons rien à faire avec lui. Il a eu des problèmes avec d'autres pandits. C'est pourquoi il ne vient plus ici.» Quid de sa propension à «arnaquer» les femmes ? «Nous ne savons rien de tout cela. Il n'est plus le bienvenu ici... »

Une fois «bien installé», il propose à la femme sur laquelle il a jeté son dévolu de l'épouser, religieusement, cela s'entend. Ses cibles préférées : celles dont le mariage bat de l'aile, celles qui sont seules et qui sont aisées financièrement. Mais aussi et surtout celles qui n'oseront pas, selon lui, porter plainte à la police en cas de pépin, pour ne pas subir moqueries et quolibets.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.