Ile Maurice: Prise en stop à Grand-Bassin - Qui est cette mystérieuse jeune femme ?

La jeune femme affirme, en outre, qu'elle est «la fille d'Alpha Blondy (NdlR, célèbre chanteur de reggae ivoirien) et de Bérénice. Je suis Jamaïcaine. J'ai été capturée en Angleterre par une femme et elle m'a emmenée à Maurice pour me faire du mal», répétait sans cesse la mystérieuse passagère. Qui parlait également de Michaela Harte, de l'ancienne présidente de la République et d'une petite fille, Aïcha. «Elle disait sans cesse qu'il ne fallait pas faire de mal à sa fille, Aïcha. Elle semblait traumatisée.»

