Cote d'Ivoire: Fête des mères - La ministre Mariatou Koné cadeaute les détenues de la MACA

La Ministre Mariatou Koné a promis traiter les dossiers au cas par cas avec son collègue de la justice. « Les femmes et les hommes détenus ont dit que c'est la première fois qu'une femme ministre vient ici nous saluer ; c'est un réconfort moral pour nous le personnel et pour les détenus « a déclaré le régisseur de la MACA, Amonkou Monsan.

Cette initiative de la Ministre Mariatou Koné vise à apporter de la gaieté à ces femmes à l'occasion de la fête des mères « Nous sommes dans la période des fêtes des mères et je suis venue apporter de la gaieté à ces femmes qui sont détenues à la Maca. Pour diverses raisons, elles sont privées de leur liberté. Mais elles sont avant tout des femmes. A ce titre, nous sommes venues leur apporter cet appui et leur dire bonne fête» a déclaré la Ministre.

C'est une fête des mères toute particulière pour les deux cents femmes détenues à la Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan (MACA). Elles ont reçu le vendredi 25 mai, la visite de la Ministre de la Femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité venue les écouter et leur offrir des vivres et non vivres.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.