Tunisie: La Tunisie au révélateur du Portugal pour y voir plus clair!

Les 4 gardiens, les défenseurs, y compris le revenant Mohsni, le milieu de terrain avec son combattant Skhiri et les attaquants tels que Badri, Selliti, Khelifa et Akaïchi. Ces derniers seront bien servis face aux robustes défenseurs Portugais. Seul Khazri manquera à l'appel.

Si nous révisons la liste élargie de Nabil Maâloul, l'on remarque que le sélectionneur dispose de plusieurs options tactiques telles que le 4-3-2-1, le 4-4-2, et le 5-3-2 et même le 5-4-1.

Avec son classement à la 14e place de la Fifa, la sélection nationale a déjà acquis un statut de haut niveau après ses bonnes prestations respectivement face à l'Iran et au Costa Rica. Demain soir, à Braga, les camarades de Maâloul auront une carte à jouer face aux Portugais assez motivés et eux aussi en pleine préparation pour le Mondial.

Le dernier stage a été très bénéfique pour tous les joueurs retenus pour cette aventure russe qui étaient sous pression et ont fait valoir leurs potentialités techniques, physiques et psychologiques avant le déplacement à Braga pour rencontrer le Portugal, champion d'Europe en titre, avec tous ses joueurs sauf Ronaldo qui sera le grand absent face à la Tunisie. Certes, les Portugais ont déjà battu l'Egypte en dépit de sa bonne prestation. Face aux Portugais, les protégés de Nabil Maâloul vont être soumis à des efforts suivis et à un rythme démentiel, avec au programme un stage et deux autres matches amicaux face à la Turquie et l'Espagne.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.