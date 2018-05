Tunisie: Les deux listes rejetées !

Le provisoire qui dure !

On devra attendre au moins deux mois pour connaître la nouvelle date des élections avec de nouveaux candidats probablement. Pendant ce moment, c'est Marouene Hammoudia et le comité provisoire qui vont devoir assurer encore l'intersaison et la gestion des différentes sections avant le démarrage du prochain exercice. Ce sont ces dirigeants qui vont continuer à assurer leur mission. D'où vont-ils ramener les liquidités pour faire face aux différents chantiers du club. Encore un événement qui marque une saison pleine de rebondissements.

Cette saison 2017/2018 sera inoubliable pour tous les Clubistes. Enorme crise de présidence au début, Slim Riahi qui quitte forcé et sous la pression d'une énorme série de mauvais épisodes, et l'équipe qui a touché le fond avec l'entraîneur Marco Simone. Début novembre, départ officiel de Riahi après une fameuse assemblée extraordinaire dont les «organisateurs» et les «commanditaires» dans les coulisses ont évincé Riahi sans l'obliger à prendre en charge une partie des dettes qu'il a laissées. Changement de décor, Hammoudia, jeune et inconnu dirigeant jusque-là, préside, avec d'anciens dirigeants écartés par Riahi, un comité provisoire qui devait gérer un héritage lourd entre dettes, litiges, sections marginalisées et chaos administratif. Et comme le football demeure la vitrine du club, ce comité provisoire, soutenu par Hammadi Bousbii, seul grand bailleur de fonds pour le club, aura réussi à réaliser un miracle sportif avec la Coupe de Tunisie gagnée, et la deuxième place qualificative à la Ligue des champions.

Seul bémol, cette élimination, humiliante, de la coupe arabe qui a atténué et déprécié les deux premières performances. Malgré un effectif réduit, des problèmes de financement, le comité provisoire de Hammoudia a réussi en football, et complètement raté en hand et en basket, deux secteurs vidés et laissés à leur propre destin. Hammoudia, qui n'a plus le même soutien de Bousbii après le limogeage de Marchand (décision valide sur le fond, mais aux yeux du premier mécène invalide pour d'autres considérations), a présenté une liste où il y a d'anciens dirigeants-cadres et connus pour leur compétence dans leur domaine comme Elyès Ben Sassi. On y trouve des noms du bureau sortant, comme Charfeddine et Aloulou.

Dans le camp adverse, le fameux Abdessalem Younsi resurgit et revient à la charge après avoir été «empêché» de présenter sa candidature en novembre dernier (un fameux feuilleton turc à l'époque). La liste de Younsi est une liste qui rappelle celle de Slim Riahi avec des ex-dirigeants qui ont travaillé avec l'ex-président, à commencer par Younsi lui-même, K. Mahjoub, K. Ben Salah, Sofiene Ben Salah, T. Ben Samir et Majdi Khelifi. Quelque chose de bizarre pour beaucoup de Clubistes, qui pensaient que certains noms sortis par la petite porte n'allaient pas rêver de revenir quelques mois après.