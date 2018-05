Tunisie: Krol, bientôt à pied d'œuvre

Concernant l'effectif qui sera à la disposition de Krol, il sera assurément amputé des services de certains joueurs, grandement sollicités par des clubs étrangers, comme Yacine Meriah, lequel pourrait être cédé au club saoudien, Al Ahly, contre la somme de 5 milliards et demi de nos millimes. Le joueur, en dépit de ses qualités technico-physiques et du rôle qu'il accomplissait dans le dispositif tactique de l'équipe, sera libéré pour assurer à la trésorerie du club une liquidité monétaire appropriée. Il sera supplé au poste de défenseur axial par le jeune Hani Amamou qui a donné déjà satisfaction à chaque fois où il a été sollicité pour faire partie de l'équipe première au cours de l'exercice écoulé.

