Maroc: Baisse des souscriptions effectuées sur le marché des adjudications au 1er trimestre

En matière de gestion active de la dette intérieure et en vue de réajuster le profil de la dette, le Trésor a procédé à des opérations d'échange de bons portant sur un montant global de 7,5 MMDH à fin mars 2018 contre 7,7 MMDH un an auparavant, selon la même source.

Cette tendance est accompagnée par un flux négatif du financement extérieur enregistré notamment chez les emprunts extérieurs du Trésor au terme (-2,4 MMDH), dégagé au cours des trois premiers mois de l'année 2018, contre -1,4 MMDH un an auparavant, précise la DTFE dans sa note de conjoncture du mois de mai 2018, notant que l'encours global de la dette est dominé à hauteur de 79% par la dette intérieure et de 21% par la dette extérieure.

Les souscriptions effectuées, durant le 1er trimestre 2018, sur le marché des adjudications, principale source de financement interne du Trésor, se sont établies à 29,9 milliards de dirhams (MMDH) contre 9,8 MMDH à fin mars 2017, en baisse de 23,4%, indique la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

