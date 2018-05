Ile Maurice: Salon de l'emploi - 1 560 emplois à pourvoir

On ne sait toujours pas comment Albert Lucie, dont le corps partiellement brûlé a été… Plus »

«Ce genre d'évènements permet aux employeurs de venir vers ceux qui cherchent de l'emploi. Cela donne l'occasion à ceux qui hésitent souvent à envoyer leur CV aux entreprises de choisir le secteur vers lequel ils souhaitent s'orienter», explique-t-il. D'ajouter que les trois précédents évènements, à Flacq, Triolet et Richelieu, ont eu le succès escompté. Un cinquième et dernier salon de l'emploi sera organisé la semaine prochaine dans le sud du pays.

Les jeunes et moins jeunes cherchant de l'emploi sont avisés. 1 560 emplois répertoriés dans les centres d'appels ou les bateaux de croisières, entre autres, sont à pourvoir. En effet, un salon de l'emploi a été organisé conjointement par la National Empowerment Foundation (NEF) et le ministère de l'Intégration sociale au Shopping Park de Trianon ce samedi 26 mai.

