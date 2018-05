Cote d'Ivoire: Déclaration de patrimoine - Les personnes assujetties ont jusqu'au 30 juin pour régulariser leur situation

Rappelons que Jacqueline Lohouès-Oble, Ali Touré et Vincent Koua Diéhi, les nouveaux membres du Conseil constitutionnel et les membres sortants, Guéi François, Sarassoro Hyacinthe Cabogo et Tano Kouadio Emmanuel ont procédé, le vendredi, à la déclaration de leurs patrimoines.

«La Haute autorité pour la bonne gouvernance invite tous les assujettis à déclarer leurs patrimoines avant le 30 juin 2018. Passé ce délai, est puni d'une amende égale à six mois de rémunération perçue ou à percevoir dans l'emploi ou la fonction occupé(e) ou à occuper, le mandat exercé ou à exercer, tout agent public qui refuse de déclarer son patrimoine ou fait une fausse déclaration de patrimoine», a prévenu M. Aka, lors de la déclaration de patrimoine des six membres du Conseil constitutionnel.

