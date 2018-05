Angola: Le secteur privé invité à investir dans le tourisme

Ondjiva — Le chef de département de l'hôtellerie et du tourisme à Cunene, Fernando Hipunhati, a appelé samedi, à Ondjiva, les entrepreneurs et les agents économiques nationaux et étrangers à investir dans le tourisme pour la croissance de l'économie locale.

S'adressant à l'Angop sur le tourisme à Cunene, le responsable a indiqué que la province avait plusieurs attractions touristiques et doivent être bien utilisées.

Il a considéré les chutes de Ruacana, le mémorial du roi Mandume, les chutes de Água do Monte Negro, Forte Roçadas, le monument Vau do Pembe, le monument Mufilo et le parc national de Mupa comme de sites touristique de la province.