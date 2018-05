Cameroun: Lions Indomptables du Cameroun - Concertations à Paris

Très vite, je me mets au téléphone. Mais mon épouse, férue de Wasap, ce que je ne… Plus »

Face à autant de bonne nouvelles, le directeur du développement des sports de haut niveau, représentant du ministre des sports et de l'éducation physique, a demandé aux joueurs de mouiller le maillot, et de faire plaisir à leurs nombreux supporters comme il y a un an au Gabon. Le directeur du développement des sports de haut niveau a réaffirmé tout le soutient du gouvernement camerounais. Le coup d'envoi du match sera donné à 16h à Beauvais, 15h à Yaoundé.

Les joueurs vont donc évoluer devant celui qui peut-être sera le sélectionneur du Cameroun dans les jours à venir. Autre annonce forte: les primes de match. Elle ont été dévoilées aux joueurs. De manière globale, ce qu'il faut retenir, c'est l'effort fourni par l'état du Cameroun pour que les joueurs qui ont répondu à l'appel du drapeau touchent une prime conséquente à la fin du match. En cas de victoire, la fédération camerounaise de football va payer une prime supplémentaire. Et si les Lions Indomptables gagnent par un écart de deux buts, cette prime sera revalorisée. Donc: prime de présence,prime de match, prime de victoire, et une prime spéciale si l'écart est d'au moins deux buts en faveur du Cameroun.

