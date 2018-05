Algérie: Le président de la BAD satisfait du niveau des relations avec l'Algérie

Le premier argentier du pays a également eu des entretiens avec certains de ses homologues africains, avec lesquels il a procédé a un échange de vues sur la situation économique mondiale et ses répercussions sur le continent africain ainsi que sur l'état des relations bilatérales et les moyens de les développer.

En marge de ces Assemblées, le ministre a participé à plusieurs tables rondes consacrées aux questions de développement et de résilience économique, notamment celles relatives aux perspectives économiques et l'industrialisation en Afrique pour un développement durable.

S'agissant de la 3ème et dernière session, il a été procédé à l'adoption des différentes résolutions prises au cours de ces Assemblées annuelles et dont la lecture du communiqué final a été confiée à M. Raouya.

Il a, à cet égard, insisté sur les défis en matière d'emploi notamment en direction des jeunes et des femmes, mettant en exergue le rôle que doit jouer la BAD dans l'inclusion financière ainsi que dans la mobilisation des ressources internes englobant l'élargissement de l'assiette fiscale et la lutte contre l'évasion fiscale sous toutes ses formes.

Les pays membres ont fait part de leur accord de principe pour engager les discussions sur cette augmentation et ont demandé à la BAD de poursuivre les réformes qu'elle a déjà engagées, et ce, pour mieux répondre à leurs besoins croissants.

