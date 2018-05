Algérie: Air Algérie - Perturbations sur les vols vers la France samedi et dimanche

Alger — Le trafic aérien entre l'Algérie et la France connaitra des perturbations samedi et dimanche 26 et 27 mai courant, suite à un mouvement social cyclique des aiguilleurs du ciel de la région du Marseille, a indiqué samedi la compagnie aérienne nationale Air Algérie dans un communiqué.

"Des perturbations attendues sur les vols d' Air Algérie le samedi et dimanche 26 et 27 mai vers la France et particulièrement vers Marseille, Nice et Lyon et ce en raison d'un mouvement social cyclique des aiguilleurs du ciel de la région du Marseille" a précisé la même source.

Ainsi, les vols d'Air Algérie vers l'Europe survolant la France seront également touchés par ces perturbations, a signalé Air Algérie.

Cependant, la compagnie a pris des dispositions nécessaires afin de minimiser les retards, a-t-elle rassuré.