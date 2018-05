Par ailleurs, à la faveur d'une disposition introduite dans le projet de loi de finances complémentaire pour 2018, un nouveau dispositif de régulation des importations et de protection de la balance des paiements sera mise en place à travers l'institution d'un droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) au lieu et place de la suspension provisoire à l'importation, a ajouté le ministère.

C'est suite aux réunions de filières organisées par les services du ministère du Commerce durant le premier trimestre 2018 et conformément aux résultats des discussions menées avec les opérateurs concernés, qu'il s'est avéré "nécessaire d'apporter quelques modifications à la liste des marchandises suspendues provisoirement à l'importation dans le but : de soustraire certains produits constituants des intrants pour l'appareil de production et d'ajouter certaines marchandises finies dont la production locale est largement suffisante".

