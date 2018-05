Algérie: Les résultats "retentissants" de la lutte antiterroriste et le crime organisé, salués

Le général de Corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a salué dimanche à Tamanrasset les résultats "retentissants" réalisés dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiformes au niveau de la 6ème Région militaire ainsi qu'à travers toutes les autres Régions militaires, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Le général de Corps d'armée "a salué les résultats retentissants réalisés sur le terrain dans le domaine de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiformes au niveau de la 6ème Région militaire ainsi qu'à travers toutes les autres Régions, permettant de faire face, de manière ferme et rigoureuse, à ces dangereux fléaux, ce qui a contribué amplement à asseoir la sécurité à travers l'ensemble du territoire national, pour que notre peuple puisse vivre en paix et en sérénité", précise le communiqué.

"Dans l'élan de l'ardeur de cette glorieuse Histoire nationale, les éléments de l'ANP oeuvrent aujourd'hui, avec un fervent esprit et immense volonté à être à la hauteur de la grandeur de cette Nation et de sa prestigieuse Histoire nationale", a affirmé le chef d'Etat-major de l'ANP lors de sa visite de travail et d'inspection à la 6ème Région militaire, où il a rencontré les cadres et les personnels de la Région, et prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par les éléments de l'ensemble des unités de la Région.

Le général de Cors d'armée a souligné, à cet égard, qu'il s'agit d'"un effort qui ne se limite pas uniquement à cerner toutes les exigences du travail professionnel réussi et à oeuvrer en permanence à détenir les impératifs du parfait accomplissement des missions assignées, mais vise également l'acquisition d'un autre facteur de qualité, qu'est l'enracinement continuel de leurs solides liens avec leur profondeur populaire, car ils sont pleinement conscients, que cela représente une motivation morale d'importance capitale, à même de hisser leurs compétences aux plus hauts niveaux".

"Dans ce contexte précisément, les éléments de l'ANP ont parfaitement conscience que leur présence permanente aux côtés de leurs frères concitoyens, et leur persévérance continuelle à garantir tous les facteurs de la sécurité et de la stabilité tout au long de nos vastes frontières nationales et en tous lieux, constituent les sources des sentiments de sérénité et de quiétude, et la motivation à renforcer ce lien entre le Peuple et son Armée", a-t-il relevé.

"Les Ecoles des Cadets de la Nation, dont jouit notre pays, à travers tout son territoire, est le meilleur exemple de ce lien ferme entre le Peuple et son Armée, autant dans notre grand Sud qu'ailleurs sur l'ensemble du territoire national", a fait valoir le Vice-ministre de la Défense nationale.

Il a ajouté, à ce propos, que "travailler sur la base d'une vision clairvoyante et avisée dont les objectifs sont bien définis, et à travers laquelle tous les défis pouvant survenir et les moyens de les contrecarrer sont pris en considération, est la voie qui a ouvert à l'ANP les plus hauts échelons de la compétence opérationnelle et qui lui a permis d'être, à tout moment, au plus haut niveau d'état-prêt au combat, et de s'adapter pertinemment avec tous les variables, les imprévus et les menaces multiformes".

"Dans ce cadre, et sans aucun doute, la mission de lutte contre les résidus terroristes, est une mission permanente qui ne prendra fin qu'après éradication totale, avec l'aide d'Allah Le Tout-Puissant, de ce fléau qui n'a pu et ne pourra entraver le parcours sûr et stable de l'Algérie", a fait savoir le chef d'Etat-major de l'ANP.

Par la même occasion, il "a rappelé l'importance majeure que revêt le territoire de la 6e Région militaire, et ce, au vu de sa situation stratégique vitale", soulignant "les efforts fournis dans le domaine de la sécurisation des frontières Sud de notre pays conformément à l'approche globale et multidimensionnelle adoptée par l'ANP, et appuyée par les orientations et le soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense nationale", ajoute le communiqué.

"Ancrer l'esprit du triomphe dans le conscient des éléments militaires et leur guider sur les voies et les démarches permettant sa réalisation sur le terrain, constituent un objectif intrinsèque auquel le Haut Commandement de l'ANP accorde une grande importance, et ce, conformément à l'intérêt capital que confère son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, à l'aboutissement de tous les axes des efforts de développement aux objectifs escomptés et tracés", a-t-il indiqué.

"Ainsi se dévoile l'importance du travail laborieux, avec lequel seulement, nous pouvons mesurer la fiabilité et la justesse du jugement correct et objectif des fruits des efforts fournis et des résultats des démarches adoptées", a-t-il soutenu.

"En réalisant ces objectifs, la 6ème Région militaire représente, grâce à sa situation géographique vitale, et au regard de l'envergure de ses frontières et l'étendue de son territoire, une importance ultime pour le Haut Commandement qui aspire et oeuvre résolument et sur le terrain, à promouvoir cette Région et à rehausser davantage les bilans de ses réalisations à la hauteur de l'intérêt et le soutien qui lui sont conférés", a affirmé le chef d'Etat-major de l'ANP.

Il a ajouté que "si la terre de l'Algérie venait à parler un jour avec la volonté d'Allah Le Tout-Puissant, chaque parcelle de sa digne terre témoignerait de la quiétude qui la comble, et de son immense fierté, de vivre cette continuité spontanée et naturelle entre l'Armée de libération nationale (ALN) et sa digne héritière l'ANP".

"Une continuité qui a vu les esprits se fusionner et les souffles se mélanger, pour que l'Algérie soit, comme d'antan, l'ultime facteur commun qui réchauffe les coeurs et qui les fait battre", a-t-il dit.

"Tels sont les sentiments ressentis par chaque élément de l'ANP en accomplissant son devoir national, préservant les frontières de son pays et oeuvrant avec une grande persévérance à acquérir tous les facteurs d'une performance de qualité et les exigences de la complémentarité professionnelle et fonctionnelle avec plus de détermination et une grande volonté", a affirmé le général de Corps d'armée.

Le général de Corps d'Armée, Gaïd Salah, a entamé dimanche une "visite de travail et d'inspection" à la 6ème Région militaire à Tamanrasset, qui s'inscrit "dans la dynamique de ses visites d'inspection aux différentes Régions militaires", précise la même source.

Cette visite qui coïncide avec le sacré mois de Ramadan, "s'inscrit dans le cadre du grand intérêt que porte le Haut Commandement de l'ANP au contact permanent et continu avec les personnels et à l'écoute de leurs préoccupations".

Après la cérémonie d'accueil et à l'entrée du siège du Commandement de la Région, le général de Corps d'Armée a observé, en compagnie du général-major, Meftah Souab, Commandant de la 6ème Région militaire, un moment de recueillement sur l'âme du valeureux défunt Moudjahid, Hibaoui El Ouafi, dont le nom est porté par le siège du Commandement de la Région. Il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle en sa mémoire, et récité la Fatiha du Saint Coran sur son âme pure et sur celles de nos vaillants Chouhada.

"Lors d'une seconde rencontre réunissant l'Etat-major de la Région, les Commandants des Secteurs Opérationnels et leurs Etats-majors, les responsables des services de sécurité ainsi que les Commandants d'unités, le général de Corps d'Armée a suivi un exposé global présenté par le Commandant de la Région sur la situation générale et la situation sécuritaire dans le secteur de compétence, en plus des exposés donnés par les Commandants des Secteurs Opérationnels et les responsables des différents services de sécurité", ajoute la même source.

Par la suite, le chef d'Etat-major de l'ANP "a prononcé une allocution d'orientation mettant l'accent sur le fait que les cadres de l'ANP devraient être conscients de la cadence des mutations et des événements que connait le monde et de leurs risques et menaces afin qu'ils puissent discerner l'ampleur des efforts à consentir, tout en les exhortant à donner toujours l'exemple pour leurs subordonnés, et ce, dans les domaines du métier du militaire", conclut le communiqué.