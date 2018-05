Maroc: Plan marocain de trafic de drogue dans la région - Les batailles de L'ALPS

Pour le chef militaire sahraoui, le principal conflit du Front Polisario l'oppose à l'Armée royale du Maroc, mais l'Etat sahraoui en tant que membre de l'Union africaine (UA), exerce son autorité sur une partie de son territoire, assume ses responsabilités en matière de garantie de la sécurité de la région et celle des pays voisins, et consacre, de ce fait, l'effort indispensable à la guerre contre le crime organisé, a assuré M. Oukal.

Le Commandant de la 2e région militaire au sein de l'Armée sahraouie a indiqué que "la volonté du Maroc à exporter les stupéfiants est à l'origine de la recrudescence des opérations de contrebande", accusant le Maroc de viser, à travers le trafic de drogue, la destruction des deux peuples, mauritanien et sahraoui, et de tirer profit des recettes générées considérées comme principale source du Trésor public marocain".

Les territoires soumis à l'autorité de l'Etat sahraoui sont parmi les territoires les plus sécurisés dans la région, où sévissent les phénomènes du terrorisme et du crime organisé, a ajouté le chef militaire sahraoui, pour qui, le mérite revient aux efforts et à l'intérêt qu'accorde l'armée sahraouie à la sécurité de la région.

