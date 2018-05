Algérie: Les générations montantes appelées à s'inspirer des sacrifices des scouts

Alger — Le Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Mohamed Bouallag, a appelé samedi à Alger les générations montantes à s'inspirer des sacrifices consentis par les scouts durant le Guerre de libération nationale, pour la libération du pays du joug colonial et le recouvrement de la souveraineté nationale.

Intervenant lors de la cérémonie de commémoration du 77e anniversaire de l'exécution de Mohamed Bouras, fondateur des SMA, M. Bouallag a appelé à s'inspirer de l'école scoute pour servir le pays, protéger les constantes de la nation et l'identité nationale et faire en sorte que l'Algérie retrouve sa place de chef de file en Méditerranée.

Après avoir mis en avant les sacrifices consentis par le martyr Mohamed Bouras, fondateur des SMA en 1936, M. Bouallag a rappelé toutes les activités de sensibilisation, de solidarité et éducatives menées par l'organisation qui compte 100.000 adhérents à l'échelle nationale.

Le commandant général des SMA a précisé, à cet égard, que 200.000 repas chauds avaient été distribués depuis le début du mois de Ramadhan, à travers l'ensemble du territoire national au profit des démunis, rappelant la signature de plusieurs accords de coopération avec différents partenaires, notamment en matière de protection de l'enfance, de lutte contre les fléaux sociaux et de réinsertion sociale des détenus.

Au plan international, il a fait savoir que les SMA accueilleront en août 2018 à Alger le 32e Camp scout arabe avec la participation de plus de 19 associations scoutes arabes.

Dans son intervention, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a salué "le grand rôle qu'ont toujours joué les scouts musulmans algériens dans l'éducation des générations, suivant les principes de son fondateur, le martyr Bouras", rendant hommage à cette "école nationale" dont les membres "se sont sacrifiés pour que l'Algérie recouvre sa souveraineté et sa liberté".

La présidente de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance, Meriem Cherfi, a, pour sa part, mis en exergue l'étroite coopération entre son organe et les SMA dans le domaine de la protection et de la prise en charge de l'enfance, estimant que les SMA sont "une école qui consacre les valeurs humaines".

Elle a, dans ce cadre, évoqué l'expérience de création de groupes scouts au niveau des quartiers pour la prise en charge des enfants et des jeunes et la lutte contre les fléaux sociaux.

Le directeur général de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion, Mokhtar Felioune, a, de son côté, mis en avant la coopération entre son administration et les SMA en matière d'aide à la réinsertion sociale des détenus, rappelant que "les scouts sont présents dans 72 établissements de rééducation au titre de différents programmes de lutte contre la violence, la drogue et d'autres maux sociaux".

M.Felioune a fait savoir que plus de 11 centres d'écoute destinés aux détenus libérés avaient été ouverts dans ce cadre pour assurer leur réinsertion dans la société.