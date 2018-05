Algérie: Netcom - 20.000 tonnes de déchets, dont 7 tonnes de pain collectés en 10 jours à Alger

Quant au programme de ramassage des déchets dans les marchés de proximité et espaces commerciaux, des tournées quotidiennes ont été prévues pour contenir la situation notamment au niveau des marchés à forte affluence, à l'instar de Bab Azzoun, Bab El Oued, la Place des martyrs et la Casbah.

Pour une gestion optimale et un transport facile des déchets vers le centre d'enfouissement technique (CET) de Hamici (Zéralda), NETCOM a mobilisé "plus de 4.000 agents et 420 camions dont des bennes, outre le remplacements de 3000 bacs à ordures, a-t-elle ajouté.

En vue de palier cette situation, Mme Yakoubi a rappelé les mesures prises pour améliorer la gestion de la collecte des déchets et le nettoiement des chaussées et voix publiques, d'autant, a-t-elle précisé, qu'il est question de résidus organiques qui se dégradent rapidement occasionnant des odeurs nauséabondes.

"Les déchets ménagers augmentent considérablement durant le mois de Ramadhan avec le ramassage, quotidiennement, de quelque 2000 tonnes, soit une hausse de plus de 500 tonnes par rapport aux autres jours de l'année, a indiqué la responsable de la communication et du développement à NETCOM, Nassima Yakoubi.

