Burkina Faso: Voirie urbaine à Bobo-Dioulasso - 16 kilomètres de routes bitumées inaugurées

Les travaux de rénovation des voies dans la ville de Bobo-Dioulasso sont achevés. Le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, a officiellement remis, le 27 mai 2018, ces nouveaux ouvrages à la population. Il a annoncé que d'autres projets de bitumage à Sya seront lancés dans les jours à venir.

Le centre-ville de Bobo-Dioulasso, les quartiers comme Koko, Bolomakoté ou Sikasso-cira, ont vu leurs anciens goudrons décapés et remplacés par des voies plus lisses et plus pratiques. Ce sont plus de 16 kilomètres de routes qui ont été reconstruits dans la capitale économique du Burkina Faso. Les travaux ont concerné 25 rues et avenues à l'intérieur de Bobo-Dioulasso, et ont coûté près de 2,7 milliards de FCFA. Le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma a officiellement inauguré, au nom du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, ces infrastructures routières, le dimanche 27 mai 2018. Pour le ministre Bougouma, « la rénovation entière en béton bitumineux d'environ 17 kilomètres de voirie dans la ville de Sya est le témoignage de l'attachement du président du Faso et de son gouvernement à la ville de Bobo-Dioulasso ». La route du développement passant par le développement de la route, Eric Bougouma a souligné que ces réfections permettront à la ville, de prendre son envol et de mériter son nom de capitale économique du Burkina Faso. « Toutes les dispositions sont prises pour que Bobo-Dioulasso fasse la fierté du Burkina Faso et de l'Afrique, parce que la ville est un carrefour », a dit le premier responsable du département des infrastructures.

D'autres projets de bitumage annoncés

Pour le ministre Eric Bougouma, « l'aménagement de la voirie urbaine est en droite ligne des objectifs du Plan national du développement économique et social (PNDES) et va permettre à la ville de Bobo de se retrouver dans un Burkina Faso qui repart sur le chemin de la croissance, une croissance perceptible dans le panier de la ménagère ». Il a annoncé que d'autres voies seront bientôt bitumées, à savoir l'avenue de l'insurrection populaire à Sarfalao et celle menant au mausolée Guimbi Ouattara à Konbougou. Le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, Bourahima Sanou a « vivement » souhaité que ces projets annoncés puissent voir le jour, afin que la « cité de Dafra » retrouve son statut de capitale économique du Burkina Faso. Il a témoigné la gratitude de la population bobolaise au gouvernement burkinabè pour les différentes initiatives entreprises à la faveur de Bobo-Dioulasso.

« La rénovation des voies est une concrétisation de la mise en œuvre du PNDES. Nous en sommes fiers et nous osons croire que les travaux ne sont qu'un début de ce qui sera fait dans la ville. Au-delà des routes, nous constatons que les unités industrielles sont en réhabilitation. Nous saluons tout cela à leur juste valeur », s'est réjoui le bourgmestre de Bobo-Dioulasso. Tout comme le maire, Ousseny Zeba, riverain d'une des nouvelles routes, a salué les efforts du gouvernement. De son avis, les nouvelles voies sont devenues beaucoup plus carrossables que les anciennes. Des membres du gouvernement, les autorités régionales et la population bobolaise, ont assisté à l'inauguration des voies rénovées dans la ville de Bobo-Dioulasso.