Burkina Faso: Campagne agricole 2018-2019 - Branle-bas de combat contre les parasites

Le top de départ de la campagne agricole 2018-2019 a été donné, le samedi 26 à Tiakané, dans la province du Nahouri, en présence du Premier ministre Paul Kaba Thiéba. Cette année, près de 6 millions de tonnes de céréales sont attendues, en dépit des menaces parasitaires et des oiseaux granivores.

C'est parti pour la campagne agricole 2018-2019 au Burkina Faso ! Cette campagne de saison humide a été lancée, le samedi 26 mai 2018 à Tiakané, dans la commune de Pô (province du Nahouri), en présence du chef du gouvernement Paul Kaba Thiéba. Pour cette saison, le pays s'est fixé des objectifs de production de 5 800 000 tonnes de céréales, 1 517 300 tonnes de produits de rente et 979 900 tonnes d'autres cultures vivrières. Cependant pour atteindre ces objectifs, il faut aplanir certains aléas. Car la campagne agricole écoulée a été caractérisée par des attaques de chenilles légionnaires d'automne et des oiseaux granivores. A cette situation s'est ajoutée l'irrégularité spatio-temporelle de la pluviométrie marquée par des séquences sèches prolongées.

Les rendements des différentes spéculations ont ainsi été négativement impactés, entrainant une baisse de la production céréalière de 11, 65 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années et un déficit brut céréalier de 477 448 tonnes. Avec comme thème de la présente campagne : « Renforcement de la veille face aux attaques parasitaires pour une réduction des pertes de productions agricoles », le gouvernement entend prendre le taureau par les cornes pour pallier les éventuels risques. Au cours de la cérémonie, le président de la Chambre nationale d'agriculture, Moussa Koné, s'est engagé, avec l'ensemble des producteurs, à rester disponible et à collaborer avec les services techniques et les agents-d'appui conseil, pour le renforcement de la veille face aux attaques parasitaires afin que cette campagne agricole soit une réussite.

Du soutien aux producteurs

Pour le ministre de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, Jacob Ouédraogo, qui a présidé la cérémonie, la présence du chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba, à la cérémonie de lancement, traduit la reconnaissance et les encouragements du gouvernement pour les efforts consentis au quotidien par les producteurs afin d'offrir au pays une sécurité alimentaire durable. Il a invité tous les acteurs à redoubler de vigilance pour plus de succès dans la lutte contre les parasites. Cela passe nécessairement, selon lui, par le respect des consignes qui seront données par les techniciens. Quant au Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, il a assuré les producteurs que son gouvernement jouera sa partition pour l'atteinte des objectifs fixés en cette campagne. De ce fait, il a annoncé que plusieurs mesures sont prises pour accompagner les producteurs. Ce sont, entre autres, la mise à dispositions des producteurs de 81 555 tonnes de semences améliorées, 16 tonnes d'engrais, 27 400 unités de matériels agricoles dont 23 800 charrues, 3 150 charrettes, 250 semoirs, 130 motoculteurs, 5 200 outils de vulgarisation et 10 500 animaux de trait. Afin de répondre au problème crucial de financement du secteur agricole, en plus de la banque agricole qui vient de naître, la mise en place d'un Fonds de développement agricole est en chantier, a expliqué Paul Kaba Thiéba. La cérémonie de lancement qui a connu une forte mobilisation des populations a permis au département en charge de l'agriculture de remettre du matériel agricole à des producteurs de la région du Centre -Sud.