Burkina Faso: Coopération Burkina Faso - Chine populaire - Les relations diplomatiques rétablies

En l'espace de 48 heures, les choses sont allées très vite sur le plan diplomatique au Burkina Faso. Après avoir déclaré, le jeudi 24 mai 2018 à Ouagadougou, la rupture de la coopération diplomatique avec la Chine Taïwan, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Alpha Barry s'est envolé pour la République populaire de Chine. Le samedi, 26 mai 2018, M. Barry et son homologue et conseiller d'Etat chinois, Wang Yi, ont signé le communiqué conjoint, marquant le rétablissement des relations bilatérales. A l'issue de la ratification, le chef de la diplomatie burkinabè s'est adressé à la presse pour clarifier les raisons qui ont sous-tendu la décision du gouvernement burkinabè de revenir avec la Chine populaire. « Aujourd'hui est un jour historique et mémorable ! Un jour de retrouvailles entre deux peuples qui ont, à un moment donné de leur histoire, partagé une vision et une idéologie presque communes au temps de la Révolution dirigée par l'ancien président burkinabè, le capitaine Thomas Sankara. C'était au milieu des années 1980 », a-t-il soutenu d'entrée de jeu. Désormais, le Burkina Faso ne reconnait qu'une seule Chine. A l'entendre, ce rapprochement est conforme à la vision du président Kaboré et à la volonté affichée du peuple burkinabè, en témoignent les nombreuses réactions de joie qui ont accueilli l'annonce de la rupture des relations officielles avec Taiwan, jeudi dernier. « Rester ensemble et développer un partenariat avec la République populaire de Chine pour faire face aux nombreux défis actuels de développement socio-économique et également faire face aux défis sécuritaires du Burkina Faso. Ensemble aussi pour faciliter la réalisation des projets régionaux et sous régionaux que nous entendons initier avec nos pays voisins ou d'autres pays d'Afrique avec qui nous partageons les mêmes espaces économiques et enfin, pour tirer profit de nos positions diplomatiques respectives », a argué Alpha Barry.

Un accord-cadre ouvert à divers domaines de coopération

Il a indiqué que les autorités burkinabè vont recevoir, dans les prochains jours, une mission d'experts chinois, pour évaluer les besoins du gouvernement et du peuple burkinabè dans le cadre de l'aide publique au développement, en vue d'aboutir assez rapidement à la définition d'un Accord-cadre général de coopération entre nos deux pays. « Cet Accord-cadre, que nous espérons signer au plus tard en septembre de cette année, prendra en compte les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, du logement, du développement urbain, des TICs, des Infrastructures, de l'Energie, des Mines.., sans oublier le volet défense et sécurité etc. », a-t-il détaillé. Au niveau des relations économiques et commerciales, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, a déclaré que les entreprises burkinabè et chinoises pourront mener leurs activités dans des cadres beaucoup plus sécurisés à la faveur des relations diplomatiques.