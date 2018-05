Burkina Faso: Interdiction de fumer dans les lieux publics - La répression à commencer

Le commissariat central de police de Ouagadougou en collaboration avec des réseaux de lutte contre la consommation du tabac ont entamé une campagne de répression contre les consommateurs de cette substance dans les lieux publics, le vendredi 25 mai 18, à Ouagadougou.

L'interdiction de fumer dans les lieux publics burkinabè est en phase d'être une réalité. Après la phase de sensibilisation, place désormais à la répression. En effet, le Réseau des journalistes anti-tabac (REJAT) de Abdoul Wahab Nombré, et celui de Salif Nikiema, coordonnateur du Réseau Afrique contre le Tabac (ACONTA), soutenu par l'équipe du commissaire chargé de la brigade anti-tabac, Fresnel Zongo, ont affirmé, leur engagement, de mettre fin à la consommation du tabac dans les lieux publics à travers une campagne de répression, démarrée, le vendredi 25 mai 2018, à Ouagadougou.Selon le représentant du tribunal chargé des questions de drogue et tabac, Charles De Bon Kaboré, plusieurs associations anti-tabac ont longtemps sensibilisé la population et ont recommandé des affiches d'anti-tabac dans les lieux publics. Malheureusement, les campagnes n'ont pas produit les résultats escomptés.

C'est pourquoi, cette campagne a été organisée pour réprimer les récalcitrants. Pour le commissaire, Fresnel Zongo finies, les sensibilisations, tout contrevenant pris en flagrant délit est exposé à une contravention allant de 10 000 à 15 000 F CFA. Et, cette opération va continuer aussi longtemps que possible, renchérit M. Zongo. Gérant d'un maquis sur l'avenue Kwamé- N'krumah, Diataga Kombary Diataga a été pris en flagrant délit avec une cigarette en public. Selon le commissaire Zongo, il est en infraction et expose son entourage à une intoxication. N'êtes-vous pas informé qu'il est interdit de fumer en public au Burkina Faso ? «Je ne savais pas. Je n'ai pas 10 000F CFA pour la contravention», s'est-il défendu. Privé de sa pièce d'identité, il a été invité à le retirer au commissariat de police après le règlement de sa contravention. Séance tenante, M. Kombary a promis ne plus fumer en public. Mieux, il s'est engagé à sensibiliser son entourage. Membre de l'équipe, Dr Mohamed Sidi lui a prodigué des conseils. « La consommation du tabac cause des crises cardiaques, des maladies cardiovasculaires, des avortements...

L'interdiction de fumer dans les lieux publics diminue de moitié toutes ces maladies », a-t-il affirmé. Dans le même maquis, un autre client est tombé dans les mailles de l'équipe. Sans pièce d'identité, refusant de coopérer, il sera conduit au commissariat central de Ouagadougou, à croire le commissaire Zongo. Lors de la mission de contrôle, l'équipe de contrôle a constaté des affiches de sensibilisation sur des murs : «Interdit de fumer ici, taxe 2500F CFA». Julbert Hien Somda est propriétaire d'un maquis-restaut. Il s'est dit satisfait de cette opération anti-tabac. «Cette action va permettre aux restaurants de mieux se responsabiliser et d'être des cadres de la préservation de la santé publique», a-t-il confié.