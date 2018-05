Burkina Faso: Droit d'auteur 2018 - Plus de 282 millions de F CFA à partager

Le Bureau burkinabè du droit d'auteur (BBDA) a animé, le mercredi 23 mai 2018 à Ouagadougou, une conférence de presse, en vue d'informer les créateurs, du paiement de leurs droits. L'opération se déroulera du 29 mai au 29 juin 2018 dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

Pour l'année 2018, le montant global net des droits mis en répartition au titre des droits de représentation s'élève à 282 050 632 F CFA, soit un taux d'accroissement de 6,38%. Le nombre total des bénéficiaires est 9 607 dont 3790 membres du Bureau burkinabè du droit d'auteur (BBDA), 1413 membres des Sociétés étrangères et 4404 Non sociétaires (NS). Les montants varient de 3507 F CFA à 7 millions. L'information a été livrée, le mercredi 23 mai 2018 à Ouagadougou, lors d'une conférence de presse. Pour la directrice de la répartition, Delphine Somé, le paiement de ces droits se déroulera du 29 mai au 29 juin 2018 dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. « En plus du paiement des droits en cours de mai 2018, les droits en instance de 2014 jusqu'en février 2018, d'un montant de 162 023 146 F CFA seront mis en paiement.

Les paiements de ces droits s'effectueront également par virement bancaire, transfert Orange money ou procuration », a-t-elle ajouté. Pour le secrétaire général du BBDA, Moïse Kohoun, la répartition de mai 2018 porte sur les droits de représentation directe et indirecte. Les droits de représentation directe, a-t-il fait savoir, concernent les droits perçus lors des concerts, les dîners-gala et toutes autres manifestations occasionnelles. « Quant aux droits de représentation indirecte, ils portent sur les droits auprès des radios, télévisions, hôtels, night-clubs, bars, restaurants, buvettes, kiosques, magasins et commerces divers. Il est également question des sociétés de téléphonie mobile, les banques, salles de ciné, exposants d'œuvres d'art graphique et plastique, etc. », a déclaré M. Kohoun.

Aux dires du SG du BBDA, les ayants droits de cette répartition sont, entre autres, les auteurs, compositeurs, arrangeurs et éditeurs d'oeuvres musicales, les auteurs d'œuvres dramatiques et littéraires. A ceux-là s'ajoutent les auteurs d'œuvres audiovisuelles (réalisateurs et scénaristes) et d'art graphique et plastique. Les créateurs doivent remplir des conditions pour bénéficier de ces droits. « Il faut que l'auteur et son œuvre soient déclarés au BBDA, l'utilisateur doit non seulement payer les redevances des droits d'auteur mais aussi fournir les relevés des programmes », a soutenu le SG du BBDA.